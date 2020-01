Nicola Morra, faida M5s in Calabria: gli attivisti lo vogliono cacciare dal Movimento

Nicola Morra, esponente grillino dalla prima ora e presidente della commissione Antimafia, aveva definito "inaccettabile" la candidatura del professor Francesco Aiello come governatore della Calabria per il Movimento 5 stelle. La ragione, secondo Morra, risiederebbe nei legami di parentela (si tratterebbe di un cugino) di Aiello con un boss ndranghetista. Rapporti occultati dal professore. Ma ben presto, come riporta Il Giornale, i militanti cosentini hanno ribaltato le accuse, definendo Morra un "sabotatore", interessato solo a scalare la leadership del Movimento 5 stelle. Ma non solo: gli attivisti invocano l'espulsione e riferiscono di presunti altarini del "puritano" Morra.

Gli attivisti cosentini si appelleranno ai probiviri, fanno sapere; mentre - scrive Il Giornale - ribaltano le accuse di Morra. Secondo costoro, Morra deve dare spiegazioni sulla ragione per cui "si sottrae alle competizioni elettorali quando si presenta in Calabria uno dei fratelli Gentile". Si tratta di Antonio e Pino Gentile, storici esponenti di Forza Italia, attualmente confluiti nella Lega. Inoltre, "uno stretto congiunto di Morra esercita attività imprenditoriali spesso in società con soggetti in odor di mafia", continua Il Giornale. Stavolta a puntare il dito è Roberto Occhiuto, deputato e fratello del sindaco forzista di Cosenza, Mario Occhiuto. Una ennesima faida interna minaccia di sgretolare ulteriormente il Movimento 5 stelle, ed in particolare il rapporto tra la base e gli esponenti nazionali. Intanto Morra non ha ancora smaltito l'irritazione dall'esclusione dalla lista dei ministri del governo Conte II.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev