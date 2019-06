"Immagini forti", premette Giorgia Meloni su Twitter, postando delle immagini pazzesche, disgustose. Nel video si vede un nigeriano, come sottolinea la leader di Fratelli d'Italia "con già un decreto per lesioni e violenza sessuale", aggredire un portantino in sala d'attesa del Policlinico Umberto I a Roma. L'aggressione è brutale: pugni, calci, botte, una ferocia inaudita in attesa che qualcuno provi a fermarlo. Durissimo il commento della Meloni: "Cosa ci faceva ancora in Italia? Spero venga catturato ed espatriato per scontare la pena a casa sua", conclude la leader di FdI. In effetti, poco da eccepire.

