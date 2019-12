Matteo Salvini, la pazzesca trasformazione fisica: da bimbo a ministro, il video clamoroso

Matteo Salvini, su Tik Tok, propone un video con il suo viso che si evolve da quando era bambino ad oggi che è a capo della Lega. Un modo giovane per relazionarsi al pubblico dei social.

I politici su TikTok, l’applicazione più “adolescente” del momento, non sono visti di buon occhio. “Fuori la politica da TikTok”, dicono a gran voce i ragazzini che vogliono solo divertirsi tra lip-sync e challenge create ad hoc sulle canzoni del momento. Eppure da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, alcuni leader politici italiani hanno provato a far passare la loro comunicazione anche lì. Ma se la leader di Fratelli d’Italia si è ritirata dopo aver visto che non funzionava, il leader della Lega Nord non demorde.