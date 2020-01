Sea Watch e Open Arms, il Viminale dà il permesso di sbarco a Taranto e a Messina

Sia la Sea Watch (con 119 persone a bordo) sia la Open Arms potranno sbarcare in Italia. "In seguito alle richieste avanzate", annuncia in una nota il Viminale, "alla Open Arms e alla Sea Watch 3 sono stati assegnati, rispettivamente, i porti di Messina e Taranto". Il ministero dell'Interno, guidato da Luciana Lamorgese, sottolinea poi che "Francia, Germania, Portogallo e Irlanda hanno già dato la loro disponibilità ad accogliere i richiedenti asilo a bordo delle due navi Ong". Una disponibilità, conclude il Viminale, che "è stata offerta sulla base dell'apertura della procedura di ridistribuzione dei migranti a livello europeo avviata dalla Commissione Ue anche sulla scorta del pre-accordo di Malta".