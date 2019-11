"Quando sono saltate le banche italiane, abbiamo chiesto all'Europa se il sistema bancario poteva auto aiutarsi e l'Eu ha detto no e quindi una serie di italiani hanno portato a casa le perdite". L'accusa di Nicola Porro a Stasera Italia nel salotto di Barbara Palombelli è netta. L'attacco all'Europa è chiaro. E Sebastiano Barisoni: "È indubbio che queste misure prende singolarmente non gettavano tantissimo, ma insieme coprivano. Ora se rimodulano bisogna ritrovare le coperture".

Annalisa Chirico, pure lei in studio, ha parlato del Premier: "Conte ha cercato prima di rimodulare sè stesso, poi ci spiega che per giorni abbiamo discusso di una manovra tutta da rifare, direi che è la manovra delle retromarce". Di altro tenore Matteo Ricci: "È curioso come Salvini denunci un sacco di cose come se venisse da Marte, mentre fino a pochi mesi fa era uno dei Ministri più importanti del Paese".