Venezuela, Maduro festeggia la "vittoria" mentre il Paese esplode

29 luglio 2024

Nicolás Maduro festeggia l'annuncio della rielezione alle presidenziali di domenica, e resta al governo per il terzo mandato di sei anni. “Sono Nicolás Maduro Moro, rieletto presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Grazie per aver difeso la nostra democrazia, le nostre leggi e il nostro popolo”, ha detto rivolgendosi a una folla a Caracas. L'opposizione di Edmundo González ha ottenuto il 44% dei voti e si prepara a contestare i risultati. L'autorità elettorale, controllata dai lealisti di Maduro, infatti non ha reso immediatamente noti i conteggi di ciascuna delle 30.000 cabine elettorali presenti sul territorio nazionale, ostacolando la capacità dell'opposizione di contestare i risultati dopo aver affermato di avere i dati relativi solo al 30% delle urne.