Fedez e Chiara Ferragni, la bordata di Pietro Senaldi: "Perché non hanno proposto un trans al Quirinale?"

27 gennaio 2022

"Come mai i Ferragnez non hanno mostrato interesse per l'elezione del presidente della Repubblica?": Pietro Senaldi, condirettore di Libero, si è posto questa domanda durante la diretta dalla redazione del quotidiano per commentare l'elezione del prossimo capo dello Stato. La sua, chiaramente una provocazione, nasce dal fatto che spesso la coppia - Chiara Ferragni e Fedez - ha manifestato un grande interesse per la politica e l'attualità, non lesinando commenti e opinioni personali in merito a questo o a quell'argomento.

In molti ricorderanno le loro dirette o le loro storie su Instagram su temi come il ddl Zan contro l'omotransfobia, e non solo. In generale, su diverse questioni al centro del dibattito pubblico. A far discutere qualche settimana fa era stato l'acquisto da parte del rapper di un dominio online, fedezelezioni2023.it. Una notizia che aveva allarmato molte persone, salvo poi scoprire che si trattava solo di una trovata pubblicitaria per promuovere l'album in uscita.

Tornando al loro apparente disinteresse per il Colle, Senaldi ha continuato: "Di solito si occupano di tutto". Il condirettore poi ha rincarato la dose: "Come mai non hanno proposto un trans al Quirinale? Così poteva propagandare le borsetta della Ferragni in giro. Perché loro sono per i diritti civili". Alla fine ha fatto un'ipotesi su quale possa essere il loro pensiero sulla questione: "Secondo me loro sono contenti che Mattarella se ne vada". Il motivo? "In due fanno 50 anni e potrebbero essere eletti come coppia", ha chiosato in tono provocatorio e scherzoso.