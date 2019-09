C'è una occasione per tutti alla Festa dell'Unità. No, non stiamo parlando di poltrone da sottosegretari e viceministri (il M5s ha fatto il pieno, ma anche il Pd non può ritenersi scontento). Piuttosto, quella di fare un ballo cheek to cheek con i propri beniamini politici. A Firenze, è toccato a Maria Elena Boschi sfilare davanti ai militanti dem (sfidando qualche temuta imboscata, Arezzo è vicina e il fantasma di Banca Etruria sempre in agguato). Non solo. L'ex ministra si è concessa anche un ballo scatenato e ad approfittarne è stato questo arzillo vecchietto. Non sarà più nel governo, ma sai la soddisfazione?