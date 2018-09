Giorgia Meloni, basta balle: "L'invasione dei migranti, ecco perché vengon tutti da noi"

"Il problema non sono i porti dove gli immigrati devono arrivare, il problema è non farli arrivare. La soluzione all'invasione è una sola: blocco navale". Giorgia Meloni è chiarissima. Ieri a Stasera Italia ha parlato della sua proposta di legge e ha spiegato: "Non è vero che l'Italia è la Nazione più vicina all'Africa, non è l'unica sul mare". Dunque spiega perché siamo i più invasi.

