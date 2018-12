In un micro video condiviso dall'account Twitter di Forza Italia, si vede Luigi Di Maio durante Stasera Italia. Divertente la faccia di Barbara Palombelli, vagamente perplessa. "L'analisi costi benefici sulla #TAV non è una scienza esatta, ma una pratica imperfetta. Di Maio sostiene il contrario e continua a prendere in giro gli italiani", scrive il profilo Twitter azzurro, che si complimenta con Giorgio Mulè, anche egli ospite della Palombelli: "Bravo a smontare le fesserie di Di Maio", si legge.

Per approfondire leggi anche: Maria Elena Boschi umilia Luigi Di Maio