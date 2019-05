Sapido dietro le quinte a Quarta Repubblica, il talk di Nicola Porro su Rete 4. Silvio Berlusconi, ospite in studio insieme a Matteo Salvini, saluta il pubblico alla sua maniera. Sorriso smagliante, fare da showman, il leader di Forza Italia si concede qualche rivelazione piccante: "Me ne facevo sei per notte, eh - assicura sornione provocando le risate delle signore davanti a lui -. Adesso non ci crederete... Dopo la terza mi addormento". Boato.