"Grande Immigrato Vip: il cattivo gusto dei Fantastici cinque (Delrio-Orfini-Faraone-Magi-Fratoianni)". Alessandro Sallusti riassume così il suo intervento a Quarta Repubblica. Ovviamente il direttore de Il Giornale se prende coi i cinque del Pd che sono saliti sulla Sea Watch 3 tifando per Carola Rackete. Non tanto per l'ispezione sulla barca dei migranti, quanto per lo show che hanno allestito, tra telecamere e selfie.

Alessandro Sallusti sul quotidiano che dirige spiega perché su Carola Rackete chi, come "la parte più ipocrita della sinistra" e "certi opinionisti senza nerbo", ha scelto di "stare nel mezzo della carreggiata" e non condannare apertamente la capitana tedesca "si espone al rischio di essere investito da entrambi i sensi di marcia". Sulla Sea Watch non siamo allo scontro tra civiltà e inciviltà, bensì tra legalità e illegalità".