"Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio sono due figure marginali. Il primo è il finto segretario di un partito dominato da Matteo Renzi e il secondo è un povero ragazzo alla guida di un finto partito". Vittorio Sgarbi, ospite de L'aria che tira su La7, rivela gli ultimi dati sui consensi e parla di Di Maio come "figura inconsistente" e leader di un partito "marginale": "Ho dei sondaggi riservati che danno il Movimento 5 Stelle sotto il 10 per cento e la Lega di Matteo Salvini oltre il 40 e in crescita".

Insomma, Zingaretti e Di Maio "hanno perso tutto, vogliono solo il palazzo". "I Cinque stelle non esistono più, sono una anomalia grave", attacca Sgarbi, "è inutile cercarli come alternativa ma bisogna trattare con loro per lasciarli lì e farli morire da piccoli".