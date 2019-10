Fuori dal Coro, Mario Giordano fa pelo e contropelo allo stipendio della Mogherini: le cifre fanno davvero senso

Mario Giordano in stato di grazia. Il conduttore a Fuori dal coro fa pelo e contropelo all'ex commissaria degli Affari esteri Federica Mogherini. La trasmissione di Giordano ha analizzato i "privilegi" della commissaria nello spazio "Basta casta", uno dei cavalli di battaglia del giornalista Mediaset.

Giordano, nell'esporre le cifre, è esterrefatto: "Più di 30.000 euro al mese, che scenderanno a 15.000 a fine mandato e per i prossimi 2 anni, per poi avere - a 63 anni e per 5 anni di lavoro - una pensione di 4.700 euro al mese". Insomma, cifre che fanno davvero senso, soprattutto a Giordano, che come sempre si è esercitato nel suo ricco menù di espressioni facciali. Una più schifata dell'altra.