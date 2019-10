Teresa Bellanova non usa giri di parole. E agli alleati di governo Cinque stelle lo dice chiaramente: "Alle elezioni noi e il Movimento 5 stelle saremo avversari", sottolinea in diretta da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre. "Ci siamo fatti carico di una grande responsabilità. Ora dovevamo salvare l'Italia. Non è un'alleanza strategica e io credo che questo sia rispettoso anche delle differenze", continua il ministro dell'Agricoltura di Italia Viva. Quindi, passa all'attacco di Matteo Salvini: "Avevamo un vicepremier che non solo aveva lanciato messaggi inquietanti ma chiedeva pieni poteri, scioglimento del Parlamento e messa in discussione di tutte le funzioni costituzionali", conclude la Bellanova, "abbiamo messo in salvo la nostra economia e la democrazia di questo Paese".