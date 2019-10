Manovra, nulla di fatto all'incontro Conte-Di Maio: si muove la Ue, lettera in arrivo a Roma

Altissima tensione sulla manovra. Sotto ai riflettori i contrasti tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte: i due, per cercare una sintesi, si sono anche incontrati in un faccia a faccia che, secondo quanto si è appreso, non è servito a nulla. Summit inutile, zero passi in avanti: stallo totale a Palazzo Chigi. Differenti i nodi da sciogliere: dal carcere agli evasori al tetto ai contanti che dovrebbe scendere a 2mila euro per il 2020 e a mille euro per il 2021; divergenze anche sulle sanzioni da introdurre per chi rifiuta un pagamento con carta, per chi insomma non esibisce il Pos.

E ancora, nell'ultima bozza del testo sarebbe scomparsa la digital tax, un'imposta sui servizi digitali che sarebbe stata applicata dal 2020; inoltre nelle bozze precedenti del testo era stata rivista al rialzo anche la stima del gettito. Un pacchetto di problemi che sembrano irrisolvibili, tanto che la parole "elezioni" pare già non essere più un tabù. Ed infine, a far crescere ulteriormente la tensione, ci si mette anche l'Unione Europea: si apprende che a Roma è in arrivo una lettera. La Commissione europea vuole vederci chiaro sulle misure introdotte in manovra, in particolare sulle coperture che il governo M5s-Pd ha offerto come garanzia.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Di Maio parla di manovra e pos