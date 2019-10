Giuseppe Conte, dall'Umbria l'effetto-domino che lo porterà via da Palazzo Chigi

Altro che balle, il voto in Umbria - chiamata oggi alle urne, domenica 27 ottobre - può avere pesantissime conseguenze sul governo. Ed è per questo che Giuseppe Conte guarda con attenzione, molta attenzione, al risultato. Una probabile sconfitta dell'asse M5s-Pd per la prima volta in coalizione potrebbe avere effetti dirompenti, considerato anche come già parte dei grillini - eletti ed elettori - storca il naso di fronte all'intesa con Zingaretti. Dal voto di oggi, infatti, può innescarsi la spirale che con il successivo voto in Emilia Romagna potrebbe portare questo governo a capitolare. Un effetto-domino che potrebbe arrivare a travolgere Palazzo Chigi. Già, perché se le elezioni anticipate, comunque vada, sembrano una pista difficile da percorrere (soprattutto per i veti di Sergio Mattarella), viene dato quasi per scontato che, in caso di ko in Umbria prima ed in Emilia Romagna poi, questo governo non possa sopravvivere. Cosa verrà, dopo, è tutto da scrivere: governo tecnico? Mario Draghi? Staremo a vedere. Per certo, Conte sa che oggi si gioca una gran parte del suo futuro. L'imbarazzo della convivenza di Di Maio e Zingaretti è già semplice da percepire. L'eventuale sconfitta in Umbria altro non farebbe che allargare le crepe già evidenti, portando alla rottura. Al crollo. Del governo e di Conte.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Giuseppe Conte parla del voto in Umbria