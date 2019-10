Anna Ascani ad Agorà attacca Donatella Tesei: "Vuole privatizzare la sanità in Umbria"

Anna Ascani, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, commenta il disastroso risultato dei partiti di governo alle elezioni regionali: "In Umbria la situazione era critica da anni il Pd non ha fatto quello che doveva fare, non c'è stato quel cambiamento che i cittadini chiedevano e sono andati a votare chiedendo di cambiare. Quindi hanno votato la Lega", ammette brevemente. Poi, però, tipico della sinistra, la piddina archivia l'autocritica e passa all'attacco della neo governatrice del centrodestra: "A pagina 22 del programma di Donatella Tesei c'è scritto che la Regione deve andare verso un modello di sanità privata. E' la prima volta che si invoca la privatizzazione. Gli elettori non l'hanno votata per questo. L'hanno votata per cambiare".