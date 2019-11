Vittorio Feltri ironizza sulla manovra economica in diretta da Barbara Palombelli, su Rete 4. "A me questa manovra piace moltissimo perché porterà presto alla caduta del governo che mi sembra non stia in piedi e che abbia sbagliato praticamente tutto". Non solo. Il direttore editoriale di Libero aggiunge poi: "Io non sono convinto che l'aumento dell'Iva sarebbe stata una iattura, naturalmente si trattava di aumentarla su alcuni prodotti e non su altri. Questo non è stato fatto e quindi è stato commesso un errore molto grave". E conclude Feltri, "aumentare altre tasse in questo modo dissennato non può far altro che nuocere al nostro Paese".