Giuseppe Conte, tracolla la fiducia nel sondaggio Swg: meno 11 per cento

La luna di miele con Italia ed italiani? Se c'è stata, per Giuseppe Conte, è finita da tempo. Lo mettono nero su bianco dei sondaggi rilanciati da Il Messaggero, nel dettaglio l'ultime rilevazione Swg che risale al 4 novembre. Il dato ovviamente è quello relativo alla fiducia che gli italiani ripongono nel premier, oggi al 40 per cento. Certo un dato pur robusto. Ma inquietante, per il presidente del Consiglio e per tutto il governo giallorosso, se si pensa che soltanto due mesi fa - nel sondaggio Swg dello scorso 2 settembre - la fiducia era al 51 per cento. Insomma, un crollo verticale in otto settimane. Una decrescita inarrestabile. Ad oggi, solo il 6% degli intervistati si dichiara "molto fiducioso" nei confronti del premier, mentre il 34% si dice "abbastanza fiducioso". Il totale, appunto, fa 40 per cento. Dunque, il 36% afferma di avere "poca fiducia" in Conte il 24% "nessuna fiducia". Per il presunto avvocato del popolo, considerato soprattutto il trend, la bocciatura è totale.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) sul caso Ilva, Giuseppe Conte afferma: "Forze politiche compatte"