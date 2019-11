Matteo Salvini, l'ossessione della sinistra in piazza a Bologna: che cosa cantavano

In una frenetica serata, Bologna è stata teatro di una dura contrapposizione tra Matteo Salvini- in comizio al PalaDozza- e i manifestanti, accorsi in migliaia in Piazza maggiore per mostrare la propria avversione nei confronti del leader della Lega. Secondo stime arbitrarie, la "manifestazione delle sardine" avrebbe radunato 6.000 persone, stranamente qualche centinaia in più della capienza del PalaDozza (circa 5.600 posti). Una piazza gremita e pacifica, che alterna canzoni di Lucio Dalla al motto "Bologna non si lega". Tuttavia, nella sua irrazionalità, la piazza si lascia ben presto andare ad un coro fuori luogo.

I manifestanti hanno intonato più volte "Bella ciao", il motivetto che evoca i peggiori fantasmi del nostro Paese. La stessa piazza delle sardine che dice non abboccherà mai a Salvini, è invece caduta nel tranello dei detrattori del leader leghista: etichettarlo come fascista solamente per il fatto che vuole controllare i confini. Brutta storia.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, un momento della manifestazione