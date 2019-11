Mes, Matteo Salvini replica a Giuseppe Conte: "Mi querela? Bimbo con la coscienza sporca"

Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini all'annuncio da parte del premier Giuseppe Conte di querelarlo per calunnie. Il campo di battaglia è la riforma del Mes, con Conte che - secondo Salvini- avrebbe firmato senza consultare il Parlamento, tradendo la volontà e gli interessi degli italiani. Da un evento a Roma, Matteo Salvini bacchetta così il presidente del consiglio: "Umiltà... secondo Conte lui sa tutto e noi non sappiamo nulla. Dovrebbe essere più umile".

E poi la similitudine che suggestiona la platea: "Giuseppe Conte è come un bambino beccato dalla mamma con le mani nel vasetto di marmellata, e che con la faccia sporca dice: non sono stato io; ti querelo". La contrapposizione non si ferma qui. Conte è atteso lunedì alla Camera dei deputati per riferire sulla riforma del Mes.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev