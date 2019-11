Il Mes per Luigi Di Maio è diventato una questione di vita o di morte. Motivo? Più per la faccia dei grillini che per l'Italia e gli italiani. Il leader del Movimento 5 Stelle lancia l'assalto al premier Giuseppe Conte e al Pd, favorevoli all'approvazione del Fondo Salva Stati. Dopo mesi di silenzio, i grillini si ricordano di essersi pronunciati in senso contrario a quel documento appena lo scorso giugno e tornano alla carica con un diktat vero e proprio. Quattro modifiche necessarie, o salta tutto, inteso come maggioranza e governo. Serve tempo, però, e dunque occorre rinviare il voto.





"Di Maio è da ore al telefono con i colleghi ma anche con i diplomatici, tra i quali il rappresentante alla Ue Maurizio Massari - spiega un retroscena del Corriere della Sera -, che gli avrebbero assicurato che un rinvio è possibile". Obiettivo: arrivare a primavera e collegare la riforma modificata a quella dell'unione bancaria, a sua volta però da correggere. Piccolo problema: il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, del Pd, ha già detto che il testo va bene così com'è e che sostanzialmente è inemendabile, e modificabile solo su punti non cruciali. Un bel guaio per Conte, che deve così guardarsi dal fuoco di Salvini e Meloni e pure da quello "amico" dei 5 Stelle. A livello europeo, i nodi verranno al pettine al Consiglio del 12 e 13 dicembre e l'Italia rischia spinta dalla guerra tra Pd e M5s di ritrovarsi isolata e porre il veto alla riforma, misura estrema e dalle ricadute oggi non pronosticabili.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev