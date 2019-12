Giuseppe Conte, altra slavina dalle Iene. "Ha mentito", nuovo fronte: Guido Alpa lo manda a casa?

Ancora una volta il presidente del consiglio Giuseppe Conte è accusato di aver mentito, in ordine ai suoi rapporti professionali con il suo maestro, il giurista Guido Alpa. Nel bel mezzo della tempesta Mes, su cui Conte - secondo le opposizioni- non avrebbe riferito il vero, il premier dovrà affrontare altre beghe, sollevate dal programma televisivo Le Iene. Queste contestano a Conte presunte irregolarità nell'assegnazione della cattedra di professore ordinario di diritto privato all'Università di Caserta, dato che uno dei commissari giudicanti era proprio Guido Alpa. Nello stesso anno del concorso - il 2002- il professor Conte ha aperto uno studio legale con Guido Alpa. Un eventuale rapporto in affari tra i due inficerebbe sulla regolarità del concorso. A sua discolpa, il premier ha già chiarito la vicenda tramite una lettera a La Repubblica, in cui afferma che lui e Alpa erano soltanto coinquilini, e non soci. Ma, sul rapporto tra i due, Le Iene hanno scavato più a fondo ed hanno scoperto qualcos'altro che potrebbe inchiodare il premier, compromettendone la credibilità e la trasparenza.

Le Iene sono entrate in possesso di documenti che attesterebbero un incarico assegnato dall'Autorità del garante della privacy agli avvocati Conte e Alpa per lavorare su una controversia legale con la Rai. Tale incarico risalirebbe a sei mesi prima dal citato concorso per la cattedra di professore ordinario a Caserta. Qualora Conte e Alpa avessero collaborato e ci fosse una fattura comune, il concorso sarebbe falsato, e lo scandalo emergerebbe con tutta forza. Giuseppe Conte sostiene che i due avrebbero lavorato per il Garante a titolo individuale, e dunque esisterebbero due assegni separati. Tuttavia nessuno dei due avvocati, né l'Autorità del Garante per la privacy, ha fornito le fatture a Le Iene. Se Conte avesse mentito su tale vicenda personale risalente a 17 anni fa, tutto tornerebbe in discussione, inclusa la sospetta firma del Mes. Questa sera su Italia 1 un nuovo servizio de Le Iene sui rapporti professionali Conte-Alpa.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev