Un giorno da pecora, Andrea Romano si fa rasare i capelli. Aveva detto: "Se governo con il M5s, taglio tutto"

Andrea Romano si è fatto rasare i capelli in diretta a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Radiouno Rai. "Se facciamo il governo con il Movimento 5 Stelle torno qua e mi tagliate i capelli a zero", aveva detto prima di finire poi davvero a fare il governo con i grillini. Scommessa persa e sconfitta pagata, quindi. Il piddino allora si è presentato in studio e si è messo tra le mani di un parrucchiere che, armato di macchinetta e mantellino, è passato all'opera. "Se questo serve a tenere Matteo Salvini lontano dal governo...", ha detto Romano. "Questo sacrificio deve servire al Paese...", ha aggiunto, cercando di salvare almeno la barba.

