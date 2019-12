Mes, Moavero Milanesi a Bechis: "Conte non ci ha informato del nuovo trattato"

Al convegno organizzato da Il Tempo "Idee per l'Europa", si è parlato dell'argomento più caldo delle ultime settimane: il nuovo trattato Mes. Su tale punto, il direttore della testata Franco Bechis ha chiesto a Enzo Moavero Milanesi - ministro degli esteri all'epoca della riformulazione del trattato Mes - se il premier Giuseppe Conte gliene avesse parlato in Consiglio dei ministri o altre sedi. La risposta dell'ex capo della Farnesina, il quale dovrebbe essere edotto di tutti i trattati internazionali, getta ulteriori ombre sulla condotta di Giuseppe Conte.

"Se per parlare intendiamo analisi approfondite, io non ne ricordo. Se intendiamo averlo menzionato di tanto in tanto, è stato menzionato", afferma Moavero. A questo punto, si fa sempre più strada l'ipotesi che Conte e l'allora ministro dell'economia, Giovanni Tria, abbiano gestito autonomamente il dossier, senza consultare né il parlamento né il titolare dei rapporti internazionali. Un affare personale e condotto in segretezza, che, come ha affermato Matteo Salvini durante il convegno, "è emerso solo perché qualche matto sovranista lo ha sollevato".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev