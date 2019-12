"Tra i presunti fondi provenienti dalla Russia, i 49 milioni e l'indagine per riciclaggio sull'assessore all'autonomia della regione Lombardia, la Lega è troppo spesso toccata da episodi del genere". L'ex ministro dei trasporti Danilo Toninelli esce dall'oblio per sparare contro la Lega, suo ex alleato di governo. Ospite di Stasera Italia di Barbara Palombelli, attacca Matteo Salvini è pesantissimo: "Giuseppe Conte è un gran lavoratore, molto competente, che studia e si legge le carte prima di parlare, non parla a vanvera, non fa propaganda. Non potrei dire lo stesso di Matteo Salvini che incontravo raramente al consiglio dei ministri: era sempre in giro col microfono".