Il capo politico del Movimento 5 stelle e ministro degli esteri, Luigi Di Maio, è intervenuto in diretta Facebook sulla questione Mes, che in queste ore sta allontanando i dissidenti del suo partito. Di Maio ha attribuito le colpe dell'istituzione del Mes al governo Berlusconi, in cui figurava anche Giorgia Meloni, la quale ha contribuito ad alzare il polverone di queste settimane. Munito di carta e penna, il ministro degli esteri ha provato a spiegare con un disegnino in cosa consiste il Mes e com'è sorta la bagarre politica.

Lo definisce "fondo strozza-Stati", piuttosto che salva-Stati, e conferma che il Parlamento non ha votato alcuna autorizzazione a firmare il nuovo trattato, né a chiudere l'accordo così com'è. Un tentativo maldestro, quello di Di Maio, il quale però all'inizio della diretta era stato sincero, ammettendo: "Non sono in grado di parlare di tecnicismi". Tuttavia sembra che la criticità della riforma risieda proprio nei tecnicismi. Di Maio avrà sicuramente studiato un po', ma per un ministro degli esteri tale livello di conoscenza su un trattato internazionale non è sufficiente. Rimandato al prossimo appello.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev