Mes, Luigi Di Maio aveva scelto personalmente i 14 deputati grillini che non hanno votato

"Non sono semplicemente persone competenti, ma super competenti". Chissà se Luigi Di Maio condivide ancora le parole con cui presentò i candidati all'uninominale del M5s. Era la sua grande idea: selezionare professionisti con un minimo di curriculum e qualche nome spendibile dalla società civile. Con l'esplosione del caso Mes, scrive il Giornale in edicola giovedì 12 dicembre, ha visto altre defezioni al Senato. Quasi tutti nomi scelti da Di Maio per l'uninominale. Mentre alla Camera, dove i pentastellati da mesi non riescono a eleggere un capogruppo, sono mancati i voti di 14 deputati grillini.

Per approfondire leggi anche: Mes, Luigi Di Maio si copre di ridicolo





Una delle faglie che attraversano il Movimento è quella che divide i parlamentari della prima ora, legati ai temi identitari e, spesso, più spaventati da una fine della legislatura. Dall'altra la seconda generazione, quella che non ha mai fatto militanza. Tra loro anche chi ha meno paura di restare senza paracadute in caso di fine della legislatura. Tra i senatori scelti da Di Maio ci sono anche Elena Fattori e Gregorio De Falco, tra i primi a contestare apertamente il capo politico. Da queste fila arrivano anche altri due senatori contro: Luigi Di Marzio (la cui fuga è stata fermata in extremis dal M5s) e Gianluigi Paragone che ha votato contro la risoluzione di maggioranza dopo un sondaggio casereccio su Facebook, ma non lascerà il M5s. Contestazione aperta invece da due avvocati campani, Francesco Urraro, eletto in zona Nola-Portici, già nella bufera per una proposta pro condono edilizio poi ritirata, e Ugo Grassi, che sul Blog delle stelle argomentò giuridicamente la validità della multa da 100mila euro per chi lasciava il Movimento e, una volta entrato in urto con la leadership, disse "non possono chiedere quei soldi". Tutti scelti da Di Maio.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev