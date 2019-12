Gregoretti, le telefonate tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Il leader di Italia Viva lo salverà

Il 20 gennaio la Giunta del Senato voterà per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Una decisione che sarà molto difficile per Matteo Renzi che pare voler salvare l'ex ministro dell'Interno, non senza imbarazzo visto che rischia di farlo passare per martire a pochi giorni dal voto in Emilia Romagna e considerato che sulla Diciotti votò per l'autorizzazione a procedere.

Ora però tutto è cambiato e, riporta il Fatto quotidiano in un retroscena, il dialogo tra Renzi e il leader della Lega è intenso. Le chat di Renzi e dei suoi sono infuocate. Sembra sia intervenuto anche Verdini. "Denis ha sicuramente parlato con Renzi, facendogli notare che anche per la Gregoretti, Salvini si è mosso nel solco della politica dei migranti perseguita dal Conte I".

Al momento l'istruttoria è in mano al vice presidente della Giunta, Giuseppe Cucca, garantista convinto ma che sul caso della Diciotti ha votato per l'autorizzazione: "Non ho ancora esaminato le carte. Fino al 7 non se ne parla", dice l'interessato al Fatto.