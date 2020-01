Luigi Di Maio contro Matteo Salvini: "Ha puntato tutto sull'immigrazione, ci avrebbe portato alla guerra"

Il suo viaggio in Libia con la missione dell’Unione europea per ora è un annuncio sepolto dalle bombe. Ma dalla Farnesina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rilancia: “La missione della Ue può incontrare Al Sarraj e Haftar anche in un’altra sede, e ora parla con la voce dell’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell". Sono le parole di Luigi Di Maio intervistato dal Fatto quotidiano in edicola martedì sette gennaio.

Di certo il minsitro degli Esteri sulla Libia ha una sola certezza: "È stato scellerato bombadarla nel 2011. Ora ci ritroviamo con una nuova Siria. Ma ci sono anche altre responsabilità come quella dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini che avocò totalmente a sé il dossier libico, puntando solo sull'immigrazione, per farne un tema da campagna elettorale. Una scelta del tutto sbagliata. Il leader della Lega non può dare lezioni sulla Libia, perché la sua unica preoccupazione era non far partire migranti. Ma qui se la guerra continua i rischi saranno ben altri, con la proliferazione di cellule terroristiche a pochi chilometri dalle nostre coste".