Salvini, organizza convegno antirazzista e invita anche Liliana Segre

A firmare gli inviti sarà Matteo Salvini in persona: il convegno "Le nuove forme dell' antisemitismo", che si svolgerà giovedì, il 16 gennaio, nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani è per il leader leghista un appuntamento importantissimo. Lo scrive il Corriere della sera in edicola sabato 11 gennaio. Tra gli invitati ci sarà anche Liliana Segre. Il segretario leghista su questo convegno vuole essere il più possibile istituzionale, e così tra i destinatari dell' invito, ci sarà anche Riccardo Fraccaro, che da sottosegretario alla presidenza del Consiglio è anche il presidente del Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah. Peraltro, in Lega non si escludono altri inviti istituzionali. E tra i relatori ci saranno alcune importanti figure internazionali che studiano il risorgere dell' antisemitismo in molti paesi europei.

Da quando è segretario della Lega uno degli obiettivi centrali delle sue relazioni internazionali è stato il riconoscimento da parte di Israele, culminato 13 mesi fa con l' incontro con Bibi Netanhyau che lo definì grande amico dello Stato ebraico. Non per nulla, il ministro degli esteri Ysrael Katz lo ha incontrato riservatamente nel suo viaggio in Italia del dicembre scorso.