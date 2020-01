Fabiana Dadone collabora con uno studio albanese, ma non è avvocato: dopo l'Azzolina, un altro caso a 5 Stelle

Fabiana Dadone e Andrea Colletti sono membri dello studio "Legale Albania", con sede a Tirana. È quanto riporta il Fatto Quotidiano nell'edizione del 14 gennaio: le ombre si allungano soprattutto sul ministro della Pubblica amministrazione, che ha sempre dichiarato di non aver finito la pratica forense prima di diventare parlamentare. Eppure risulta tra i collaboratori esterni dello studio legale albanese.

"Collaborazioni che non avrebbero nulla di illecito - chiarisce Giacomo Salvini nell'articolo su Il Fatto - visto che l'attività parlamentare non è incompatibile con la libera professione". È però curioso che la pagina web che faceva riferimento alla Dadone sia stata immediatamente rimossa non appena è emerso che risultava in qualità di collaboratrice stabile dello studio. Contattata dal Fatto, la Dadone sostiene che quella con "Legale Albania" era solo una collaborazione a titolo gratuito, ma ciò non basta alla Lega, che vuole vederci chiaro. "Dopo i dubbi sollevati dalla stampa sulla tesi di specializzazione del ministro Lucia Azzolina - dichiara Rossano Sasso, componente leghista della commissione Cultura - chiederemo delucidazioni anche sul presunto titolo di abilitazione della professione di avvocato della Dadone. Se non è avvocato - chiosa Sasso - perché ha permesso allo studio per cui ha lavorato di millantare un titolo di cui non è in possesso?".

Nel video Dadone annuncia 500mila assunzioni nella P.A. nel prossimo triennio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev