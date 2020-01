Matteo Salvini, la Lega si prende la Sicilia senza votare: primo storico gruppo all'Ars, verso il rimpasto

A fine dicembre Matteo Salvini aveva annunciato l'imminente nascita di un gruppo parlamentare della Lega all'Ars (Assemblea regionale siciliana). Oggi, da Palazzo dei Normanni, arriva la conferma: per la prima volta nella storia la Lega sbarca in Sicilia con un suo raggruppamento parlamentare. Fondamentale è stato il lavoro di mediazione tra i vertici nazionali e i deputati regionali condotto dal deputato ragusano Antonio Minardo, l'ex Forza Italia passato al Carroccio nei primi giorni di dicembre. Il nuovo gruppo, conferma il commissario della Lega per la Sicilia, Stefano Candiani, sosterrà la presidenza Musumeci. Quest'ultimo pensa ad un rimpasto degli assessori, per riconoscere al nuovo gruppo un consono peso decisionale.

Il presidente Nello Musumeci sta riflettendo sulla possibilità di assegnare un assessorato ad uno dei quattro deputati del nuovo gruppo leghista. Si tratta di Orazio Ragusa (ex Forza Italia), Marianna Caronia (ex misto), Giovanni Bulla (ex Udc) e Antonio Catalfamo (ex Fdi), capogruppo e principale indiziato per l'incarico di assessore.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev