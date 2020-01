Luigi Di Maio, altri pronti a lasciare il Movimento 5 Stelle: chi va con la Meloni e chi con Renzi

Per Luigi Di Maio sono tempi duri. Il Movimento 5 Stelle è vicinissimo ad essere decimato. Dopo l'addio in favore della Lega di Stefano Lucidi, Ugo Grassi e Francesco Urraro, i pentastellati devono fare i conti con altre uscite. In Transatlantico Lorenzo Fioramonti, appena dimessosi da ministro dell'Istruzione e da Cinque Stelle, è attivissimo pronto ad arruolare più deputati possibili.

Ma di traslochi secondo il Fatto Quotidiano - se ne parla molto e in molte direzioni. Al Senato c'è una senatrice in trattative con la Lega, alla Camera si parla di una deputata in partenza per Fratelli d'Italia e di due in direzione di Matteo Renzi. Anche i pochi che restano creano disagio. Uno tra tutti Nicola Morra che ha pubblicamente attaccato Luigi Aiello, candidato M5S per la Calabria definito "inaccettabile". L'accusa è quella di non aver rivelato una parentela con un boss mafioso.

Fonte video dell'8 gennaio: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev