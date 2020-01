Alessandro Di Battista, dall'Iran il piano per prendersi il M5s: "Torno presto, ve lo giuro"

Sta mettendo a punto il piano, Alessandro Di Battista: vuole prendersi il M5s. Com'è noto dalle cronache quotidiane, la leadership di Luigi Di Maio nel Movimentonon gode di buona salute. Il ministro degli esteri è stato criticato a più riprese da chi auspica una gestione più trasparente e collegiale. Una prima risposta è arrivata con le dimissioni di Di Maio dalla carica di tesoriere del Movimento. Ma non è tutto qui. C'è chi, osservando le fibrillazioni a migliaia di kilometri di distanza, ha avvisato i fan di un imminente ritorno.

Si tratta di Dibba, appunto, che recentemente ha accettato un incarico nel team dei referenti di Rousseau. Dall'Iran, il battitore libero dei 5 stelle rassicura i suoi followers: "Torno presto. Giuro", scrive nei commenti di una foto postata in metropolitana mentre legge un libro sui conflitti tra sunniti e sciiti musulmani. L'ex deputato grillino potrebbe rientrare in Italia e prendere le redini del Movimento in occasione degli Stati Generali, previsti nel mese di marzo. Sarà una manifestazione tesa a rilanciare e dare un nuovo volto al Movimento. E il "nuovo volto" potrebbe essere quello di Di Battista.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev