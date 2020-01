Matteo Salvini, nuovo blitz anti-droga a Modena: "In questo negozio si spaccia?"

Matteo Salvini continua senza sosta il tour elettorale in vista del voto del 26 gennaio in Emilia Romagna. Il leader della Lega fa tappa a Modena, dove continua la sua crociata contro gli spacciatori dopo il caso del citofono bolognese. Diverse signore del posto lo accerchiano per segnalargli con una certa concitazione il fatto che, a loro dire, ci sarebbe un negozio in cui si spaccia. Salvini se lo fa indicare, ma guarda caso risulta chiuso proprio nel giorno in cui il leghista fa tappa da quelle parti.

Leggi anche: Salvini al citofono

"Chiediamo cortesemente a chi di dovere di venire a fare un bel controllo in questo negozio - dichiara Salvini - perché, stando a quanto dicono i residenti ed i commercianti della zona, qua dentro si spaccia droga". Inoltre l'ex ministro dell'Interno chiede se siano italiani i proprietari del negozio, ma i residenti rispondono che sono nigeriani: "Ci sono tanti nigeriani onesti, ma chi spaccia droga deve stare in galera e non in giro per Modena. Sono vent'anni che c'è questo negozio? Visto che sono un testone, tornerò tutte le volte finché non sarà chiuso definitivamente".