Sardine, l'obiettivo sono Puglia e Campania: la sfida finale che agita il M5s

Le sardine sono pronte a rituffarsi in mare. Dopo l'apporto decisivo alla vittoria di Stefano Bonaccini nell'acquario emiliano-romagnolo, il movimento ittico è pronto a dare battaglia alle prossime regionali in Puglia e Campania. Quella dichiarazione post-elettorale di "voler dilagare nelle piazze in cui si voterà" ha creato apprensione nel Movimento 5 stelle, il cui elettorato, sebbene eroso, è principalmente stanziato nelle regioni meridionali. Le sardine, il cui approccio alla politica ricorda le origini piazziste del Movimento di Beppe Grillo, potrebbero erodere ancor di più il consenso di cui gode il M5s al Sud. Una minaccia anche per gli equilibri del governo, poiché le sardine dirotterebbero i voti nel campo di centrosinistra, forzando quel bipolarismo che, in nome del "voto utile", farebbe scomparire dai radar il M5s.

Non è un caso che il primo congresso nazionale delle sardine si terrà a Scampia (Napoli) a metà marzo, negli stessi giorni in cui il M5s ha convocato gli Stati Generali per ridefinire l'agenda politica. La minaccia è stata percepita negli ambienti grillini, tanto che, come riferisce La Stampa, alcuni 5 stelle delusi avrebbero contattato alcuni esponenti emiliano-romagnoli delle sardine. Un fallimento nelle prossime elezioni regionali in Puglia e Campania decreterebbe l'estinzione dei grillini, che adesso vedono le sardine come una pericolosa insidia per la propria sopravvivenza.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev