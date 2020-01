Ilaria Loquenzi, chi è la donna alle spalle di Vito Crimi: giochi di potere nel M5s

Fin dalle sue origini, nel Movimento 5 stelle la comunicazione e l'immagine non sono stati solo forma, ma soprattutto sostanza. Dopo l'affiancamento di Rocco Casalino, ex responsabile comunicazione M5s, al premier Giuseppe Conte, i vertici del Movimento hanno assegnato al nuovo reggente, Vito Crimi, la ben nota Ilaria Loquenzi. Lei, che fu portaborse della senatrice Paola Taverna, dirige lo staff comunicazione del M5s al Senato e adesso lavorerà a stretto contatto con Vito Crimi, un "allineato", come rivela un retroscena de La Stampa citando fonti provenienti dalla cerchia ristretta di Luigi Di Maio. Insomma, il presunto capo del M5s - Vito Crimi - commissariato a tempo record.

Insieme al suo staff, Ilaria Loquenzi lavorò anche per l'ex capo politico Di Maio. E' la prova che la reggenza di Vito Crimi si colloca in continuità con la gestione precedente. La Loquenzi cura dal 2013 la comunicazione degli esponenti grillini, tanto che viene ricordata per un suggerimento a proposito delle repliche ai giornalisti sul tema espulsioni: "Se vi fanno domande sciocche sulla democrazia nel Movimento, replicate con qualcosa di più interessante che state facendo per il vostro territorio", consigliava nel 2014 agli esponenti romani del M5s.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev