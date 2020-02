"Mi hanno chiamato le mamme, dopo la citofonata...". Salvini, la rivincita più pesante: sinistra azzerata

Matteo Salvini torna sull'ormai celebre citofonata al Pilastro, il quartiere di Bologna che ha visitato prima del voto in Emilia Romagna. In una diretta su Facebook, il leader della Lega fa sapere che "mi hanno scritto alcune mamme del Pilastro e mi hanno ringraziato. È un grazie che mi ha aperto il cuore perché stranamente, dopo la mia presenza e la nostra denuncia, non ci sono più spacciatori sotto quei portici".

Salvini svela di aver ricevuto anche minacce di morte, che però non bastano per fermarlo: "Se la mia presenza e il vostro coraggio hanno allontanato spacciatori di droga e di morte, io sono contento. Ho le spalle larghe, polemiche, minacce, denunce e insulti non mi spaventano. Se riesco a salvare qualche vita - chiosa il leader leghista - e ad aiutare qualche mamma e qualche ragazzo, la mia giornata ha un senso".