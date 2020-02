Luca Zaia tiene la Lega col fiato sospeso: "Ricandidarmi in Veneto? Devo ancora decidere"

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha risposto alle domande dei giornalisti a margine dell'incontro "La forza delle Regioni". Nella primavera del 2020 anche il Veneto, insieme a Puglia, Campania, Marche e Toscana, dovrà rinnovare il Consiglio regionale. La ricandidatura di Zaia, governatore più popolare d'Italia, era data per scontata. Eppure, qualche dubbio rimane. Il governatore non ha sciolto le riserve, perché - dice - "non si sa quando si andrà a votare". Quando si saprà la data certa, il governatore comunicherà la sua decisione. Intanto ha riferito ai giornalisti di essere concentrato sui temi che stanno a cuore ai veneti, come "autonomia, inquinamento, olimpiadi invernali, pedemontana". Che si stia ragionando ad un ruolo di primo piano di Zaia nella Lega nazionale? Se il Carroccio vuole tornare a Palazzo Chigi, il governatore del Veneto potrebbe rappresentare una carta spendibile di serietà e buongoverno.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev