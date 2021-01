Matteo Salvini contro la Cina: "Xi Jinping parla di 2020 straordinario? Diteci perché avete mentito"

02 gennaio 2021

Ammettiamolo, vedere la Cina e Wuahn riversarsi in strada a festeggiare il nuovo anno ha creato malumori e ridestato dubbi. Soprattutto perché Xi Jinping, presidente della repubblica comunista, ha parlato di "anno straordinario". Si riferiva al 2020 del coronavirus. E queste parole hanno scatenato Matteo Salvini: "La cosa incredibile è che io come tutti gli italiani abbiamo trascorso la sera del 31 dicembre in casa, con poche persone, con gli affetti. Senza spostarsi, senza uscire, festeggiando non quel che andava via ma quello che arrivava. Eppure il presidente della Cina ha festeggiato il nuovo anno affermando: compagni, amici, signore e signori, auguri e salutiamo un anno straordinario", rimarca il leader della Lega. "Il 2020 per il presidente cinese è stato un anno straordinario. E non ha neppure tutti i torti: quella cinese è l'unica economia al mondo che è cresciuta nel 2020. Qualcuno ci dirà prima o poi perché hanno mentito e ritardato ad avvisare il resto del mondo per il virus che proprio dalla Cina è partito". Infine, riferendosi al caso italiano, Salvini ha aggiunto; "Io spero che il governo invece di fare il processo a chi ha dei dubbi, a chi vuole capire e prendere tempo sulla vaccinazione, fornisca i vaccini ai milioni di italiani che vogliono vaccinarsi oggi, nei prossimi giorni".