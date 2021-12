Silvio Berlusconi e gli auguri di Natale, occhio al video: chi è la new entry di Arcore al suo fianco

25 dicembre 2021

Gli auguri agli italiani di un felice Natale arrivano anche da lui: Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia pubblica un filmato su Instagram, ma non è solo. Con lui, infatti, la new entry di Arcore: Gilda, una cagnolina di razza Shih Tzu. “Tanti tantissimi auguri per un sereno e gioioso Natale”, esordisce il Cavaliere sui social con in braccio Gilda, entrambi davanti al grande albero natalizio.

E ancora: "Vi auguro di poter trascorrere qualche ora di gioia e serenità con le persone a cui volete bene, come farò io". Finite le feste, per l'ex presidente del Consiglio si torna al lavoro. Nonostante la sua candidatura al Quirinale non sia ancora stata ufficializzata, tutto farebbe pensare che il Cav sia il nome scelto dal centrodestra in sostituzione di Sergio Mattarella.

Quello di Berlusconi è un testa a testa con Mario Draghi. L'attuale premier, dopo lunghi silenzi, ha ammesso di essere a disposizione delle istituzioni. Frasi, quelle pronunciate in conferenza stampa, che farebbero pensare a una sua discesa in campo. Insomma, quello di gennaio sarà un mese di fuoco, visto e considerato che diversi esponenti temono i franchi tiratori per Draghi e alcuni invece che il numero uno di Forza Italia non abbia abbastanza voti. Dunque, che vinca il migliore.