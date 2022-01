Gianluigi Paragone contro il bollettino: "Anche Bassetti lo mette in dubbio, cosa ci finisce dentro"

12 gennaio 2022

Gianlugi Paragone torna ad attaccare il governo. Al centro il Super Green pass. "Ci hanno accusato di tutto, ci impediscono di prendere treni e mezzi pubblici, ma la narrazione sta cambiano: addirittura ora Bassetti mette in dubbio il pallottoliere quotidiano della conta dei morti, dove ci finirebbe di tutto oltre che i malati di Covid, e chiede che i dati sui casi vengano diffusi una volta alla settimana anziché ogni giorno". Così il leader di Italexit in un video sui social, mentre è fuori da un autogrill perché - come da lui spiegato - "non possiamo mangiare dentro".

Matteo Bassetti, infatti, aveva chiesto l'abolizione del bollettino. Il motivo? Dà una visione distorta della realtà: "Questa modalità deve cambiare. Non dobbiamo continuare a contare come malati di Covid quelli che vengono ricoverati per un braccio rotto e risultano positivi al tampone. Bisogna anche finirla col report serale, che non dice nulla e non serve a nulla se non mettere l’ansia alle persone, siamo rimasti gli unici a fare il report giornaliero". Un appello ampiamente condiviso da Paragone.

L'ex del Movimento 5 Stelle, da sempre contrario al vaccino contro il coronavirus, avanza anche dubbi: "Non c'è chiarezza sulla loro efficacia e sulla loro copertura, quindi ora ci troviamo a fare i conti con le loro balle". Poi l'annuncio sulla prossima manifestazione No vax organizzata nel capoluogo lombardo: "Abbiamo risolto tutte le questioni burocratiche, abbiamo l'ufficialità: il premio Nobel Montagnier sarà con noi alla manifestazione di Milano. Non solo lui, ci collegheremo anche con Bob Kennedy Jr., in una lunga diretta dalle 15 alle 18".