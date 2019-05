Violentissima rissa televisiva tra Alessandro Cecchi Paone e il conduttore Paolo Del Debbio durante Dritto e rovescio. Paone - come riporta TVBlog - si scaglia contro Daniela Santanchè e Marco Rizzo. Per il conduttore, ospite a Dritto e rovescio, Fratelli d’Italia e Partito Comunista non fanno differenza con i due esponenti che vengono messi sullo stesso piano e tacciati di essere nemici dell’Europa. “Voglio ringraziarli perché ci ricordano che l’Europa è un grande amore dei liberali, socialisti e cristiani e nemico per fascisti e comunisti”, tuona Cecchi Paone. “L’Europa è nata per cancellare gli orrori fascisti e comunisti che hanno devastato il nostro continente nel Novecento. Non ci sono più deportati e perseguitati. E’ una grande bellissima opzione di libertà e serenità”.

Del Debbio prende le difese della Santanché: “Non lo ascolti è fuori di melone”. Poi si rivolge a Cecchi: “Non è fascista [...] Allora te sei un pirla [...] Alessandro piantala, levategli il microfono”.

Cecchi Paone si alza, fa lo show. Accusa Del Debbio di fascismo che, per tutta risposta, lo minaccia di cacciarlo dallo studio: “Ti butto fuori dalla trasmissione, vattene. A me fascista non lo dici. Vai, vai”. I due sono a pochi centimetri di distanza, mancava solo la spada per la sfida a duello. “Tu non ti puoi permettere, mi hai dato del liberale pirla”. Del Debbio lo corregge: “No, pirla e basta. Pirla e basta”. Alla fine torna il sereno. Del Debbio chiede scusa ai telespettatori: “Questa trasmissione generalmente non fa cose di questo tipo”.