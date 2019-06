A di Vieni da Me Piero Angela ha a lungo raccontato la sua vita e le sue esperienze a Caterina Balivo. Sul figlio Alberto, pure lui divulgatore in Rai, papà Piero ha detto: “Lui è un biologo, è sempre stato un appassionato. Infatti ha fatto scienze naturali. Ha fatto il ricercatore, ha studiato in importanti università americane e solo quando era molto avanti con il suo lavoro ha cominciato a lavorare con me. Come padre sono stato rigido per i valori, ma molto aperto per le proprie inclinazioni. Guai se uno fa una cosa per la quale non ha una vocazione“.

Infine, Piero Angela ha detto: “Mi piacerebbe andarmene come Molière, morire in scena. Per me che amo questo lavoro sarebbe il regalo più giusto“. Caterina Balivo, conduttrice della trasmissione, si è commossa fini alle lacrime.