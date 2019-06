Un siparietto divertente, ieri 26 giugno su Canale 5. Cesara Buonamici non si accorge di essere in onda nelle anticipazioni del Tg5. Come racconta TvBlog che riprende un video di Lallero, su Twitter, sono le ore 19:40. Su Canale 5 è in onda un blocco pubblicitario. E' il momento dell'appuntamento con le anticipazioni delle notizie principali di cui si occupa il Tg5 nella canonica edizione delle 20.

In studio, di turno, c'è uno dei volti più amati del telegiornale di Clemente Mimun, Cesara Buonamici. Tocca a lei fare il sommario non appena termina il blocco pubblicitario, compare lo studio ma curiosamente la giornalista è indaffarata a leggere i tanti fogli sparsi nel tavolo di conduzione e non si accorge di essere in onda.

Dopo qualche secondo la Buonamici continua a fare gli affari suoi, diciamo così, legge e non guarda la luce rossa della telecamera. Dalla regia le mandano un cenno ma è poco chiara e lei non se ne accorge. Dunque si sente un più sonoro "In onda!", a quel punto la conduttrice esordisce con un "Buonasera" in una mezza risata, segno di un evidente imbarazzo. Una piccola gaffe, ma molto simpatica.