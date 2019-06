Era Valeria Marini l'ospite di Enrico Lucci di Realiti, la trasmissione di Raidue sui personaggi italiani. Il feeling tra i due è evidente, e infatti la trasmissione è effervescente. "Sei molto attiva sui social", le dice Lucci. "Sì, hai visto il video di quando metto l'intimo nel freezer?". A un certo punto il microfono fa i capricci e Lucci si butta a pelle di leone su di lei per sistemarlo. Un momento di altissima televisione.

La scorsa settimana Valeria è stata ospite di Pierluigi Diaco a Io e te e anche lì era un fiume in piena. “Feci un incidente stradale molto brutto dopo una tournée teatrale. Mi feci male e finii in coma”. Poi ha risposto alle domande privatissime, come quella sul suo flirt giovanile con Jovanotti. "Eravamo ragazzini, lui era come oggi: pieni di vita, fantastico".