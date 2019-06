Lo chef Gianfranco Vissani ieri 27 giugno era ospite de La Vita in Diretta Estate per parlare di cibo. Nel corso del dibattito, come accade spesso quando ci si occupa di cucina, il discorso ricade sulla guerra tra onnivori e vegani. “Dai per piacere, il tofu non lo voglio neanche sentir nominare”, dice il cuoco.

Il conduttore Beppe Convertini - riporta Davide Maggio - fa la domanda geniale: preferite le donne vegane o le onnivore. Lisa Marzoli invita tutti a stare attenti con le parole, visto che “ognuno può mangiare quello che vuole, lo dico subito prima che…”. “Ci sono state sei persone vegetariane che si sono riunite a Londra nel 1949 ed è uscito il veganesimo. Il veganesimo, signori miei, è come i fruttariani… sono dei cog***azzi“. I conduttori "insorgono" e bloccano subito il discorso dello chef, ammonendolo con un simbolico cartellino rosso.