A Temptation Island è accaduta una cosa insolita e struggente. Durante l’ultimo falò, quello prima del confronto, Ilaria ha visto un video molto pesante del suo fidanzato Massimo. Sembra essere ancora molto innamorata del fidanzato. Per questo le affermazioni di quest’ultimo l’hanno gettata nella disperazione. Massimo ha infatti detto a Elena, la tentatrice a cui si è avvicinato, che l’attrazione fisica verso Ilaria è diminuita ultimamente.

E non solo: “Gli altri la vedono bella, bella. Negli ultimi video che ho visto io manco la vedevo bella, è bruttissima come cosa”. Poi ha aggiunto che con lei non ride, non scherza e che evade da casa perché litigano spesso. Sono state soprattutto le parole sul non trovarla bella a far scoppiare Ilaria in un pianto disperato. Terminato il video, è successa una cosa insolita. Il conduttore Filippo Bisciglia si è alzato e si è seduto accanto a Ilaria sul tronco, abbracciandola. Ovviamente, Twitter è impazzito.